CAF y el Jardín Botánico de Nueva York, impulsan apoyo para el río Manzanares en Santa Marta

Santa Marta

Continúan las labores de restauración ecológica en Santa Marta, una de estas iniciativas es la restauración del corredor del río Manzanares, proyecto del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF y el Jardín Botánico de Nueva York.

Durante los días 13, 14 y 15 de octubre en el horario de 8:30 am a 4:00 p.m. en la Quinta de San Pedro Alejandrino se realiza el Encuentro Técnico Interinstitucional, que busca igualmente el fortalecimiento y restauración del río Manzanares.

Se trata de tres jornadas de trabajo, donde se abordarán temas prioritarios para el fortalecimiento institucional, la identificación de oportunidades de colaboración, la restauración y activación del corredor del río Manzanares, los inventarios botánicos y el desarrollo de iniciativas de ciencia comunitaria.

Se espera la asistencia de representantes de los pueblos indígenas, la Universidad del Magdalena, DADSA, CORPAMAG, Invemar, Instituto Humboldt, Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta, organizaciones comunitarias, Fundación Salva Tu Río, Fundación Tras La Perla, el equipo de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo-Quinta de San Pedro Alejandrino, estudiantes de instituciones educativas con énfasis en turismo y estudiantes universitarios miembros del equipo de voluntarios del Museo.

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Al cierre de las jornadas se elaborará una hoja de ruta de colaboración para los próximos meses, orientada a impulsar acciones coordinadas en torno al JBQSPA y al corredor del río Manzanares.