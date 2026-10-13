Lanzan plataforma para combatir la desinformación científica que pone en riesgo el corazón

La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC) y la Fundación Colombiana del Corazón (FCC) ponen a disposición de la comunidad y los profesionales de la salud el Hub Nacional del Corazón, una plataforma interactiva orientada a democratizar la información científica y a promover la prevención de enfermedades del corazón,en todo el territorio nacional.

El objetivo de esta incitativa es promover la importancia de la prevención y el manejo del riesgo cardiovascular guiado por profesionales de la salud y dirigido a público general.

La plataforma ofrece temas relacionados con el sueño, la actividad física, la adherencia a tratamientos, manejo del estrés y todos aquellos elementos que inciden en el cuidado cardiovascular.

El doctor Jannes Buelvas Herazo, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular advierte que, “los especialistas en salud cardiovascular nos enfrentamos en la actualidad a pacientes que llegan con complicaciones graves —como infartos extensos o accidentes cerebrovasculares— únicamente porque decidieron suspender su medicación al sentirse ‘curados’, o porque perdieron minutos de oro probando remedios caseros. La salud del corazón no admite improvisaciones, ni recetas virales; cada mito que aceptamos como verdad le resta tiempo y calidad de vida al corazón”.

Por lo anterior, el Hub cuenta con un módulo de “Mitos y Realidades”, donde se aclaran las dudas más recurrentes en la consulta médica y en las búsquedas de internet. Aborda temas cruciales como el uso de suplementos sin prescripción, los riesgos de abandonar medicamentos para la presión sin supervisión médica, y las falsas creencias sobre remedios caseros para “limpiar las arterias”.

La orientación práctica formulada por expertos para implementar hábitos saludables sostenibles en la vida cotidiana abarca tres pilares fundamentales:

-La nutrición cardioprotectora, con pautas sobre la dieta mediterránea adaptada a la disponibilidad de ingredientes locales y planes de alimentación bajos en ultraprocesados

-La prescripción de actividad física, que ofrece consejos para combatir el sedentarismo mediante metas alcanzables de ejercicio aeróbico y de fuerza según el grupo poblacional.

- El bienestar emocional y sueño, que incluye pautas para la gestión del estrés crónico y la higiene del sueño, factores directamente vinculados al control metabólico e hipertensivo.

A eso se suma una de las secciones prioritarias de esta plataforma, que es orientar al ciudadano sobre cómo actuar de manera oportuna ante eventos críticos. Describe con claridad los síntomas típicos y atípicos de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular (como dolor o presión en el pecho, falta de aire repentina, mareo o adormecimiento en extremidades), enseñando la diferencia entre una consulta prioritaria y una urgencia vital.

Las personas podrán acceder al Hub Nacional del Corazón en https://hubdelcorazon.scc.org.co/ y enviar de manera directa sus preguntas sobre salud cardiovascular, que serán resueltas semanalmente mediante transmisiones “En Vivo” por la cuenta de Instagram oficial, lideradas por médicos especialistas miembros de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

De acuerdo con el doctor Juan Mauricio Cárdenas, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón “con ‘Pregúntale a tu cardiólogo’ alojado en el Hub Nacional del Corazón buscamos articular la evidencia médica para que llegue a cada rincón de Colombia, especialmente a aquellas regiones donde la atención especializada es limitada. Combatir la desinformación en redes es hoy una prioridad de salud pública: no podemos permitir que un mito digital reemplace el tratamiento adecuado de un paciente”.