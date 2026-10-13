La historia de los hermanos Jackson, sin incluir a Michael, será contada en un nuevo documental

Los Jackson 5, a excepción de Michael, se reunieron por primera vez para protagonizar su propio documental.

¿Quiénes son los cuatro miembros que estarán en el documental?

Jackie, Jermaine, Tito y Marlon Jackson estarán en un largometraje documental de 90 minutos, que también estará disponible como serie documental de tres partes, cuyo estreno está previsto a nivel mundial.

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¿Qué contará la película?

La película, aún sin título, narra la historia de “cuatro hermanos y su trayectoria como integrantes de una de las primeras ‘boy bands’ del mundo y una de las más exitosas e influyentes de todos los tiempos, así como los distintos caminos que siguieron sus vidas”, dice el comunicado.

¿Cuánto tardó en producirse?

Tras tres años de producción, la película, dirigida por Benjamin Hirsch, del documental “Janet Jackson”, narra el “extraordinario ascenso, triunfo, las fracturas y el reencuentro” del grupo, desde sus inicios en Gary, Indiana, hasta su transformación en superestrellas mundiales.

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¿Qué entrevistas incluye?

El filme también incluye la última entrevista de Tito Jackson antes de su fallecimiento en 2024.

¿Qué más mostrará?

La cinta emplea un enfoque de observación, imágenes de archivo poco comunes, material inédito y los recuerdos de los cuatro hermanos para explorar cómo fueron moldeados por su padre, Joe Jackson, cuya “determinación inquebrantable convirtió los ensayos familiares en un entrenamiento implacable”.