Horóscopo del profesor Salomón HOY 13 de octubre: ¿Leo tendrá una buena racha?

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 13 de octubre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 13, además de recordarles que los nacidos en esta fecha son personas que buscan transformar y enseñar. Para los festejados, este año comienza con una luna que les permite realizar transformaciones y nuevos cambios.

El número de la suerte para los festejados será el 2350 y, como recomendación para iniciar este nuevo año, sugirió agarrar 13 monedas y guardarlas en una bolsa amarilla o verde, aplicarles perfume o esencia y guardarlas dentro de la funda de la almohada; déjelas ahí 13 días y ya después las puede gastar para la prosperidad y riqueza.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Blanco.

Blanco. Número del día: 3395.

3395. Recomendación: Aplicar canela en polvo en los zapatos y los marcos de las puertas.

Aplicar canela en polvo en los zapatos y los marcos de las puertas. Código sagrado para la protección: 2750, repítalo 45 veces. Para la protección de los animales o su recuperación.

2750, repítalo 45 veces. Para la protección de los animales o su recuperación. Fruta: Uva.

Uva. Decreto del día: “Hoy me dispongo a recibir las bendiciones que el universo me envía. Amén, amén, amén”.

“Hoy me dispongo a recibir las bendiciones que el universo me envía. Amén, amén, amén”. Lectura recomendada: Isaías 47:4.

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Tarot y horóscopo de HOY 13 de octubre:

Cáncer

Se activará la parte económica, por lo que deberán aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten. Esto representará estabilidad y fortaleza. Si todavía no ven resultados, repitan: “Estoy esperando y recibo con amor ese dinero que está en camino para mí”. Sin embargo, que esta energía se haya activado no significa que el dinero llegará de inmediato ni en grandes cantidades.

Número: 4859

Escorpio

Es importante mantenerse firmes en las decisiones que están tomando y no desfallecer. Para mejorar y activar aquello que desean, deben conservar la seguridad y la certeza de que lograrán cumplir sus objetivos.

Número: 2504

Piscis

No hay que desesperarse. Todo tiene su momento y su lugar, por lo que es importante mantener la calma. Aunque quieran que las cosas sucedan de inmediato, deben comprender que cada proceso lleva su tiempo. Pidan sabiduría y paciencia para saber esperar y actuar en el momento adecuado.

Número: 1264

Aries

Lo importante es tomar las riendas de su vida. No deben preocuparse ni permitir que otras personas tomen decisiones por ustedes. Prioricen sus propios deseos, definan hacia dónde quieren ir y tengan claridad sobre lo que quieren lograr en la vida.

Número: 3877

Leo

Se avecinan grandes satisfacciones y bendiciones. En el amor y la economía encontrarán estabilidad, mientras que en la salud se presentan buenas perspectivas. La sabiduría se fortalecerá y la tranquilidad aumentará, lo que les permitirá avanzar hacia sus metas. Hoy deben agradecer todas las bendiciones que han recibido y las que están por llegar.

Número: 0455

Sagitario

Es momento de proyectar aquello que desean. Escriban cinco deseos concretos y en tiempo presente en una hoja, dóblenla y guárdenla dentro de la funda de la almohada durante nueve días. Después, sáquenla y quémenla.

Número: 1358

Tauro

Las cosas comenzarán a mejorar y los diferentes ámbitos de su vida encontrarán mayor estabilidad. No tengan miedo, pues se presentan buenas perspectivas, especialmente en el campo laboral y en el emocional.

Número: 5209

Virgo

Deben seguir adelante, pues podrían llegar situaciones favorables que les permitan avanzar. En este momento cuentan con las herramientas necesarias para superar los obstáculos, mejorar y salir adelante. Confíen en sus capacidades para activar aquello que desean en cualquier ámbito de sus vidas.

Número: 1438

Capricornio

Es importante tener paciencia, ya que algunas cosas pueden tardar más de lo planeado. Los procesos siguen su curso y lo fundamental es no desfallecer para que puedan llegar a buen término. Además, se avecinan viajes que tendrán la oportunidad de disfrutar.

Número: 3088

Géminis

Tendrán una oportunidad para fortalecer su economía. También podrían experimentar una mayor armonía en los diferentes ámbitos de su vida, lo que les brindará tranquilidad. Visualícense en equilibrio y con su situación económica en ascenso.

Número: 8270

Libra

Se avecinan nuevos proyectos. Hoy deben pedirle al universo aquello que desean y visualizar cómo quieren que se desarrollen para que puedan concretarse de la mejor manera. Algunos podrían recibir noticias o vivir experiencias relacionadas con un medio de transporte.

Número: 0345

Acuario

Deben luchar por aquello que quieren. Si algunas cosas no salieron como esperaban, busquen otras alternativas, pero no se rindan. Es importante reconocer los errores, aprender de ellos y corregir lo necesario para seguir adelante.

Número: 5103

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