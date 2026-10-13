Congresistas y el ministro de Justicia hablaron de las denuncias de Ferrer y Rodríguez

Sigue la polémica en torno a las denuncias de Eva Ferrer sobre supuesta corrupción que salpica a la ex primera dama, Verónica Alcocer, e incluso por su presunta relación con una red de tráfico de drogas y armas. A esto se suma el debate que desató Angie Rodríguez, directora del Dapre, también sobre el Coser, una supuesta red de proxenetas en la Casa de Nariño y un presunto pacto de silencio entre el expresidente Gustavo Petro y Alcocer.

La polémica se trasladó al Congreso, donde este martes varios legisladores hablaron al respecto y pidieron que la Fiscalía investigue a fondo todas las declaraciones de las exfuncionarias. De hecho, en medio de la radicación de un proyecto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, pasó por el Capitolio y también se refirió al tema.

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“Todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, pues debe tener una investigación. Ahí respetamos nosotros la autonomía de la Fiscalía”, señaló el jefe de la cartera. Además, dijo que los hechos en cuestión son delicados, pero que se debe seguir el debido proceso y tener en cuenta que la Fiscalía y la Procuraduría ya anunciaron acciones.

Desde los partidos de oposición, lo que piden es que haya celeridad en la investigación. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, aseguró que incluso esperan que los hechos no hayan sucedido, porque esto implicaría un gran desfalco a los recursos públicos.

Voces de la oposición, como la del representante Santiago Osorio, cuestionaron la falta de pruebas. “Es claro que todas esas voces se escudan en la frase ‘me dijeron’, ‘creo’, y los hechos que narran con afirmación clara son todos los que no conducen a conductas penales”, explicó.

Se espera que en los próximos días las denuncias tengan consecuencias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde llegarían denuncias contra el expresidente Gustavo Petro y algunos de los congresistas mencionados por Ferrer y Rodríguez.