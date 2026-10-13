Descartan amenaza en el estadio Pascual Guerrero tras hallazgo de cilindro y pancarta

En la mañana de este martes Cali vivió una alerta debido a un cilindro de gas que fue dejado, junto con una pancarta alusiva a las disidencias de las FARC, en la carrera 34 en los alrededores del Estadio Pascual Guerrero. La comunidad aledaña y transeúntes alertaron a la policía y se acordonó la zona para investigar si el cilindro contenía explosivos.

Ante esta situación las autoridades de Cali desplegaron de manera inmediata a la Fuerza Pública. El operativo permitió descartar cualquier tipo de material peligroso que pudiera afectar la seguridad de los habitantes del sector.

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Ante estos hechos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, envió un parte de tranquilidad a la ciudadanía a través de redes sociales e invitó a denunciar cualquier información o movimiento sospechoso que permita identificar a los responsables de generar temor en la ciudad.

“Invito a la ciudadanía a denunciar cualquier información que permita identificar a los responsables de este hecho, así como cualquier movimiento sospechoso que observen en la ciudad. Su colaboración es fundamental para garantizar la seguridad de todos”, dijo el mandatario.

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En la misma línea, el secretario de Seguridad, Javier Garcés, afirmó que se seguirá trabajando de manera articulada con la policía y el ejército para garantizar las condiciones de seguridad.

“Inmediatamente nuestra fuerza pública se desplegó en la zona, hizo las verificaciones pertinentes y se descartó cualquier material peligroso que pudiera afectar la seguridad de la ciudad. Seguiremos trabajando de manera articulada con nuestra policía, con nuestro ejército para garantizar las condiciones de seguridad en Cali”, recalcó Garcés.

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Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, advirtió sobre la gravedad de subestimar las intimidaciones y recalcó que la vida y la seguridad de los caleños no son negociables y que la ciudad no puede quedar a merced del miedo.

“No podemos permitir que las amenazas se apoderen del corazón de nuestra ciudad. Urge redoblar esfuerzos y dejar de subestimar los mensajes intimidatorios. Exigimos a las autoridades investigaciones inmediatas, resultados concretos y acciones contundentes”, manifestó Gerardo Mendoza.