Briceño es el municipio de Antioquia con mayor percepción de inseguridad, según encuesta

Antioquia

La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de Antioquia. Según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2026, presentados por la Gobernación, la percepción de seguridad mejoró en 108 de los 125 municipios del departamento. Sin embargo, Briceño registra el mayor porcentaje de habitantes que manifiestan sentirse inseguros, con un 37,8 %.

Esta situación se presenta en medio de la presencia de estructuras armadas ilegales y las disputas por el control territorial en esta zona del norte de Antioquia. Frente a este panorama, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló a las disidencias de las Farc, particularmente al Frente 36, y al Clan del Golfo como algunas de las estructuras criminales que afectan la seguridad en el municipio.

“¿Cómo le pide a un poblador de Briceño que se sienta seguro cuando ve pasar un día un bandido de las FARC, otro día uno del Clan del Golfo por frente de su casa, se atacan con drones, desplazan a la comunidad?”, cuestionó el mandatario.

Rendón insistió en la necesidad de fortalecer las operaciones militares contra estos grupos y cuestionó la estrategia del anterior Gobierno nacional frente a las organizaciones armadas. Además, aseguró que durante los últimos dos meses se han intensificado las acciones militares en su contra.

¿Cuáles son las principales causas de inseguridad en Antioquia?

Los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2026 evidencian diferencias entre las principales preocupaciones de los habitantes de las zonas rurales y urbanas de Antioquia. En contraste a Briceño, el municipio de El Retiro, es uno de los menos inseguros con 1%.

En las áreas rurales, la presencia de grupos armados ilegales es señalada como la principal causa de inseguridad, con el 23,5 % de las respuestas. Le siguen los atracos callejeros, con el 12,7 %; los expendios de drogas, con el 11,8 %; los robos a viviendas, con el 9,4 %, y los homicidios, con el 3,2 %.

En las zonas urbanas, en cambio, los atracos callejeros encabezan la lista de preocupaciones, con el 30,6 %. En segundo lugar se encuentra la presencia de grupos armados ilegales, con el 18 %, seguida de los expendios de drogas, con el 13,1 %; los robos a viviendas, con el 3 %, y los robos de vehículos, con el 2,1 %.

Pese a las dificultades que enfrentan algunos municipios, el balance general de Antioquia muestra una mejoría en la percepción de seguridad. Según la encuesta, el porcentaje de habitantes que manifestó sentirse seguro en su municipio pasó del 71,2 % en 2023 al 88,9 % en 2026, un incremento de 17,7 puntos porcentuales.

Otros resultados de la encuesta

La Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2026 también reportó avances en materia de seguridad alimentaria. Según los resultados, el indicador de inseguridad alimentaria moderada y severa pasó del 37,9 % en 2023 al 25 % en 2026.

Esta reducción representa una mejoría en las condiciones de acceso a los alimentos para cerca de 900.000 personas, pertenecientes a aproximadamente 329.000 hogares, de acuerdo con los datos del estudio.

El avance se extendió a 115 de los 125 municipios de Antioquia. Entre ellos, Envigado registró la menor proporción de inseguridad alimentaria, con el 7,8 %.

Además de los resultados en seguridad y alimentación, la encuesta identificó avances en conectividad y otras condiciones de vida, mientras que el bilingüismo y la distribución de las labores domésticas continúan entre los desafíos del departamento.

La Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia es realizada cada dos años por el Departamento Administrativo de Planeación del departamento. Para la edición de 2026 se llevaron a cabo 70.779 encuestas, ejecutadas por la Universidad de Antioquia, frente a las 38.959 realizadas en 2023.