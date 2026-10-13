Incertidumbre entre estudiantes y profesores por rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe

El fallo, en segunda instancia, de un juez de Barranquilla que revocó la medida que reintegraba a Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, ha provocado una crisis administrativa en el alma mater.

Por un lado, se conoció, que el pasado 9 de octubre, el Consejo Directivo escogió a Ana Bernarda Sajer Maldonadoa como rectora de la Universidad hasta el 2030, mientras tanto, Jorge Senior exige que se le reconozca como rector tras haber sido escogido en marzo de este año por el Consejo Superior antes de las decisiones judiciales frente a Silvia Gette.

En la mañana de este lunes, 13 de octubre hubo una reunión entre Jorge Senior y varios sindicatos de la Universidad Autónoma del Caribe.

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“Que sea el Ministerio de Educación que se pronuncie y eso es lo que estamos esperando”, manifestó Nataly Álvarez, presidenta de Sintrauac.

Mientras tanto, los estudiantes también están solicitando que haya un pronunciamiento formal por parte del Ministerio de Educación para conocer su posición al respecto.