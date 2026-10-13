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13 oct 2026 Actualizado 20:12

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Más de 40 barrios de Soledad estarán sin agua este miércoles, 14 de octubre: conozca las razones

La empresa Triple A indicó que se suspenderá el servicio de agua debido a trabajos programados.

Foto: Triple A.

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Más de 40 barrios de Soledad estarán sin servicio de agua potable entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde este miércoles, 14 de octubre debido a trabajos programados por la empresa Triple A.

La compañía sostuvo que estos trabajos “contempla el lavado del tanque de la planta Cruz de Mayo y la reparación de una fuga en la línea de aducción, con el fin de garantizar la correcta operación del sistema”.

¿Cuáles son los barrios sin servicio de agua en Soledad?

Según la empresa Triple A, los barrios que estarán sin servicio de agua potable son los siguientes: 12 de Octubre, 15 de Agosto, 16 de Julio, 20 de Julio, 7 de Agosto, Cabrera, Cachimbero, Buena Esperanza, Carnero, Centenario, Centro, Cruz de Mayo, El Oriental, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Hipódromo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, La Floresta, La Loma, La María, La Virgencita, Las Marinas, Nacional, Nuevo Triunfo, Porvenir, Pumarejo, Sal Si Puedes, Salcedo, Urb. Santana, Aeropuerto, El Esfuerzo, Villa Anita, Villa Gladys, Libertador (calle 30 desde La Virgencita hasta Mezolandia), Minuto de Dios, Manuela Beltrán, Linda María, Renacer, Villa Adela, Zarabanda, Prado Soledad, Montecarmelo, Villa del Rey, Villa Monik, San Vicente, Candelaria I y II, Villa María, Villa Sol, 23 de Noviembre, Viñas del Rey, Ciudadela Metropolitana y Ciudad Paraíso.

La empresa sostuvo que cuando se superen los trabajos programados el servicio de agua regresará de manera gradual.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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