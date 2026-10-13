Renunció Ana María Aljure quien sería candidata a la Alcaldía de Barranquilla

Ana María Aljure renunció como Gerente de Ciudad del Distrito. La salida de la exfuncionaria fue confirmada por el alcalde Alejandro Char a través de sus redes sociales.

“Tu trabajo desde la Gerencia de Ciudad ha sido fundamental para sacar adelante grandes proyectos que hoy transforman la vida de miles de barranquilleros”, indicó Char acompañado de un video en donde resaltaba los logros de Aljure.

El mandatario distrital destacó que Aljure pudo convertir los retos en resultados debido a su “dedicación y capacidad”.

Según trascendió, la salida de Aljure se da en el marco de las elecciones del próximo año en donde sería candidata a la alcaldía de Barranquilla.