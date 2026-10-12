Histórico: Rock al Parque reúne a 290.020 personas en su segundo día en Bogotá

Rock al Parque continúa convocando a miles de asistentes en Bogotá. Durante el segundo día del festival, 290.020 personas circularon por el Parque Metropolitano Simón Bolívar, una cifra que, según la organización, equivale a llenar ocho veces el estadio El Campín.

La jornada reunió a los amantes del rock y de otros sonidos musicales en uno de los encuentros culturales más importantes de la capital. Esta edición conmemora los 30 años de Rock al Parque, un festival que se ha convertido en un referente de la música en vivo y de la oferta cultural gratuita de Bogotá.

A lo largo de la jornada, el Parque Simón Bolívar recibió a los asistentes que llegaron para disfrutar de las presentaciones musicales y compartir una experiencia alrededor de diferentes propuestas artísticas. El festival mantiene su apuesta por reunir a públicos diversos y ofrecer un espacio para el encuentro entre la música, la cultura y la ciudad.

El cierre de la segunda jornada estuvo a cargo de Mon Laferte, quien llegó al Escenario Plaza para presentar un recorrido por las canciones que han marcado su trayectoria musical y que han conectado con distintas generaciones de seguidores.

La artista chileno-mexicana se encontró con el público bogotano a través de una propuesta que combina rock alternativo, folk, bolero y sonidos latinoamericanos. Su presentación también incorporó elementos de poesía y artes visuales, reflejo de la exploración artística que caracteriza su trabajo.

La participación de Mon Laferte fue uno de los momentos destacados de esta segunda jornada, en la que la música y las distintas expresiones culturales fueron protagonistas en el Parque Simón Bolívar.

Con esta convocatoria, Rock al Parque reafirma su importancia dentro de la agenda cultural de Bogotá y continúa celebrando tres décadas de historia musical. La organización agradeció a los asistentes por participar en esta edición y contribuir a que el festival siga siendo un punto de encuentro para los amantes de la música en la capital.