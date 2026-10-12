Karol G vuelve al primer lugar de las listas musicales globales con ‘BbY WOW’

Karol G vuelve a destacarse en la música internacional. Su canción ‘BbY WOW’, junto a Judeline y rusowsky, regresó al primer lugar de las listas globales, después de subir del tercer al primer puesto en la clasificación que reúne las canciones más escuchadas en diferentes países.

Entre el 2 y el 8 de octubre, el tema registró 46,2 millones de reproducciones en todo el mundo y 1.000 ventas, de acuerdo con los datos de Luminate. Además, alcanzó 34,4 millones de reproducciones fuera de Estados Unidos, lo que le permitió recuperar también el primer lugar en la lista que no incluye ese mercado.

Con este resultado, la colaboración suma cinco semanas en la cima de ambas clasificaciones. La canción continúa entre las producciones con mayor movimiento en las plataformas digitales y mantiene su presencia en el panorama musical internacional.

‘BbY WOW’ reúne a Karol G con la cantante española Judeline y el artista y productor rusowsky. Esta colaboración une sus propuestas musicales y ha logrado llegar a oyentes de diferentes países, gracias a su desempeño en las plataformas de reproducción.

El regreso al primer lugar se suma a los resultados que ha conseguido la artista colombiana en el mercado internacional, donde sus lanzamientos siguen teniendo presencia en las listas musicales y entre el público que escucha su música en plataformas digitales.

Las clasificaciones globales se elaboran a partir de las reproducciones en servicios de música y las ventas digitales en distintos territorios. Los datos permiten medir el desempeño de las canciones y conocer cuáles tienen mayor alcance entre los oyentes de todo el mundo.