Ráquira tendrá su primera PTAR: la CAR financiará el 100 % de los estudios y diseños

Los estudios y diseños para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) serán financiados por la corporación / Foto: Prensa CAR.

Ráquira

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Alcaldía de Ráquira avanzan en la estructuración de la primera Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio, un proyecto que busca reducir la contaminación de las fuentes hídricas y beneficiar a cerca de 3.000 habitantes.

El director general de la CAR, Alfred Ballesteros, anunció que la corporación financiará la totalidad de los estudios y diseños una vez la administración municipal adquiera el terreno donde se construirá la infraestructura.

“Una vez tengamos el predio, la Corporación Autónoma Regional se compromete a aportar el 100 % de los recursos necesarios para la contratación de los estudios y diseños para el sistema de tratamiento de aguas residuales”, explicó Ballesteros.

El funcionario señaló que la iniciativa busca recuperar los ríos y evitar que continúen recibiendo aguas residuales sin tratamiento.

“No podemos normalizar que los ríos sigan siendo las cloacas que reciben las aguas negras, las aguas residuales de los municipios. Los ríos tienen que ser fuente de vida”, enfatizó el director de la CAR.

$3.000 millones para proteger ecosistemas

Además del proyecto de saneamiento, la CAR anunció recursos cercanos a los $3.000 millones para adquirir predios en áreas de importancia ambiental de Ráquira. La Alcaldía deberá identificar los terrenos, que posteriormente serán evaluados técnicamente por la corporación para determinar su valor estratégico en la protección de los ecosistemas y la conectividad ambiental.

Ballesteros destacó que estas acciones también contribuirán a la seguridad hídrica frente a los efectos del cambio climático y el Fenómeno de El Niño.

“Si tenemos fuentes hídricas recuperadas y descontaminadas, vamos a estar mejor preparados para enfrentar este fenómeno. Adquirir predios y restaurar ecosistemas es garantizarle agua a los habitantes de hoy de Ráquira y a los habitantes del futuro”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Julio César Rubiano reiteró el compromiso del municipio con la adquisición del terreno para avanzar en los estudios y diseños de la futura planta. La construcción de la PTAR quedaría para una siguiente administración, de acuerdo con lo señalado por el director de la CAR.

“Seguimos trabajando de la mano con la CAR en el desarrollo de esta obra, tan importante para nosotros y que nos permitirá avanzar en el mejoramiento de nuestros ecosistemas”, afirmó el mandatario.