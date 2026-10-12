Alcaldía de Tunja definirá futuro del Aguinaldo Boyacense 2026 y avanza en liquidación de Don Matías

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, señaló que esta semana se reunirá con su equipo jurídico para analizar el convenio del Aguinaldo Boyacense 2026.

Tunja

La Alcaldía de Tunja adelanta dos procesos que, según el alcalde Rafael Acevedo Pedroza, requieren decisiones jurídicas: el futuro del convenio para la organización del Aguinaldo Boyacense 2026 y la liquidación del contrato con Don Matías SAS.

Las declaraciones se conocen luego de que la Procuraduría General de la Nación iniciara una indagación previa por presuntas irregularidades en la contratación del evento cultural, relacionadas con los estudios previos y la selección del contratista.

“Venimos con el del Aguinaldo, ya estamos también haciendo nuestro trabajo jurídico para que en esta semana o en la otra tengamos un resultado y demos un dictamen definitivo sobre lo que debe pasar con este convenio”, señaló el mandatario.

Frente a la posibilidad de disolver el convenio, Acevedo explicó que la Administración analiza las implicaciones del acuerdo firmado y los procedimientos jurídicos que, según indicó, no se habrían cumplido a cabalidad. Sobre la indagación de la Procuraduría, evitó emitir conclusiones anticipadas.

“Es un tema delicado, por eso no me apresuro a dar opiniones todavía, porque hasta que jurídicamente no estemos muy bien argumentados, no podemos salir a dar este tipo de conceptos”, afirmó.

Don Matías SAS: incumplimiento y posibles sanciones

En cuanto al contrato con Don Matías SAS, el alcalde confirmó que se declaró el incumplimiento, al señalar que la obra registra un avance de entre el 30 % y el 35 %, pese al tiempo transcurrido. El proceso contempla avanzar hacia la liquidación contractual y evaluar los pasos legales correspondientes.

“Se declara porque finalmente no han podido avanzar, llevan un 30-35 % y en un año y medio no han hecho eso. Ya hay que tomar determinaciones y las tomamos”, manifestó Acevedo Pedroza.

El mandatario agregó que se buscará una conciliación si existe disposición por parte del contratista. De no concretarse, indicó que podría avanzar el proceso sancionatorio y aplicarse las pólizas, conforme al procedimiento jurídico.

“La sanción se pidió porque el incumplimiento del contrato y en eso estamos avanzando, pero eso requiere también un proceso que se está desarrollando en los términos jurídicos que se deben hacer”, concluyó.

La Alcaldía señaló que espera definir en los próximos días las decisiones relacionadas con ambos asuntos.