Creciente súbita del rio de Oro en Piedecuesta dejó personas heridas, entre ellas un menor de edad

Una corriente súbita sorprendió a personas que se encontraban en el sector de los balnearios de La Colina, en Piedecuesta, Santander, en medio de las fuertes lluvias registradas en la parte alta del municipio. La emergencia obligó a la intervención de organismos de socorro, que auxiliaron a los afectados y apoyaron las labores de evacuación.

De acuerdo con el reporte de la Defensa Civil Colombiana, Junta Piedecuesta, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, los equipos de emergencia llegaron al lugar tras el llamado de la comunidad para atender la situación y brindar primeros auxilios.

Durante la operación, dos personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica. De acuerdo con las autoridades, ya se encuentran fuera de peligro.

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La emergencia alerta a la comunidad de este sector de Piedecuesta por el riesgos que representan las lluvias para los balnearios y sectores cercanos a fuentes hídricas, donde el caudal puede aumentar de manera repentina por las precipitaciones en las zonas altas, incluso cuando no está lloviendo directamente en el lugar.

Ante esta situación, los organismos de socorro recomendaron a la ciudadanía evitar permanecer en ríos, quebradas y balnearios durante las lluvias, así como acatar las indicaciones de las autoridades para prevenir nuevas emergencias.