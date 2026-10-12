Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 oct 2026 Actualizado 17:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Menor de 12 años fue herido por evitar que le robaran una pulsera de oro a su padre en Bucaramanga

El menor fue herido en el tórax con un arma traumática luego de que, al parecer, se resistiera a entregar una pulsera a dos hombres que lo abordaron junto a su papá.

Menor herido / imagen de referencia

Menor herido / imagen de referencia

Menor herido / imagen de referencia

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Un niño de 12 años resultó herido con un arma traumática en medio de un asalto ocurrido en la tarde del domingo 11 de octubre en el barrio Pablo VI, sector La Victoria, en Bucaramanga.

Según las autoridades el menor estaba junto a su padre en una droguería, ubicada en la carrera 11 con calle 68, cuando fueron abordados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra.

Los sujetos habrían intimidado a las víctimas y robado una cadena de oro avaluada en dos millones de pesos. Después, le exigieron al niño que entregara una pulsera de su padre, pero el menor reaccionó lanzándoles un casco de motocicleta para evitar el robo. En represalia, uno de los presuntos delincuentes le disparó en el tórax y huyó junto con su cómplice hacia el sector de La Salle.

Lea también: Creciente súbita del rio de Oro en Piedecuesta dejó personas heridas, entre ellas un menor de edad

El niño fue trasladado inicialmente a la Clínica de la Policía Nacional. De acuerdo con el reporte médico preliminar, la lesión no comprometía aparentemente su vida, pero fue remitido a la Clínica Chicamocha para una valoración especializada.

En el lugar de los hechos, la Policía encontró una vainilla y un perdigón de goma, elementos que quedaron bajo custodia para la investigación. Las autoridades adelantan las labores para identificar y ubicar a los responsables.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado