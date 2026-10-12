Menor de 12 años fue herido por evitar que le robaran una pulsera de oro a su padre en Bucaramanga

Un niño de 12 años resultó herido con un arma traumática en medio de un asalto ocurrido en la tarde del domingo 11 de octubre en el barrio Pablo VI, sector La Victoria, en Bucaramanga.

Según las autoridades el menor estaba junto a su padre en una droguería, ubicada en la carrera 11 con calle 68, cuando fueron abordados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra.

Los sujetos habrían intimidado a las víctimas y robado una cadena de oro avaluada en dos millones de pesos. Después, le exigieron al niño que entregara una pulsera de su padre, pero el menor reaccionó lanzándoles un casco de motocicleta para evitar el robo. En represalia, uno de los presuntos delincuentes le disparó en el tórax y huyó junto con su cómplice hacia el sector de La Salle.

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El niño fue trasladado inicialmente a la Clínica de la Policía Nacional. De acuerdo con el reporte médico preliminar, la lesión no comprometía aparentemente su vida, pero fue remitido a la Clínica Chicamocha para una valoración especializada.

En el lugar de los hechos, la Policía encontró una vainilla y un perdigón de goma, elementos que quedaron bajo custodia para la investigación. Las autoridades adelantan las labores para identificar y ubicar a los responsables.