Santander: habilitan la vía Curos-Málaga tras retirar un bus que quedó atrapado por las lluvias

La vía Curos-Málaga, en Santander, fue habilitada. Después de que un bus de la empresa Cotrans quedara atrapado en el sector de Pangua, lo que obligó a cerrar completamente el corredor vial.

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando las lluvias afectaron las condiciones del terreno. También dificultaron el tránsito de vehículos por esta carretera, que comunica a Bucaramanga con la provincia de García Rovira.

Debido a que el bus no podía continuar su recorrido, fue necesaria la intervención de maquinaria del consorcio encargado de las obras en la vía para retirarlo.

Mientras se adelantaban estos trabajos, el paso de vehículos permaneció cerrado en ambos sentidos. Una vez fue retirado el bus, se restableció la movilidad en este tramo de la carretera.

Aunque la vía Curos-Málaga ya está habilitada, se recomienda a los conductores transitar con precaución, debido a las condiciones del terreno y las lluvias registradas en la zona. Los viajeros pueden consultar el estado de las carreteras nacionales a través de la línea #767 de Invías, antes de iniciar sus recorridos.