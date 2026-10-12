De La Espriella pide priorizar recapturas de alias ‘Mongolo’ y ‘El Guajiro’ tras fuga en Santa Marta

Alias 'Mongolo' y 'El Guajiro' fugados que el presidente ordenó priorizar su recaptura. Foto: Ejercito / Policía

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó priorizar la recaptura de alias ‘Mongolo’ y alias ‘El Guajiro’, entre los 41 detenidos que escaparon en la madrugada de este lunes festivo del Centro de Traslado por Protección, en el sector de Santa Ana, en Santa Marta.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que, tras verificar la identidad de las personas fugadas, estos dos hombres fueron identificados como objetivos prioritarios para las autoridades. La Policía divulgó los rostros y nombres de los escapados y anunció recompensas de hasta cinco millones de pesos por información que permita ubicarlos.

¿Quién es alias Mongolo, señalado cabecilla de las ACSN?

Se trata de Mario Alejandro Méndez Aguiar, conocido como alias ‘Mongolo’, señalado por las autoridades como uno de los principales integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El hombre fue capturado por unidades del Ejército y el Gaula de la Policía el 3 de octubre de 2026 durante un operativo de control en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta.

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Según la información divulgada por las autoridades, durante el procedimiento le encontraron un revólver, municiones, un teléfono celular y un documento de identidad falso que presuntamente utilizaba para evadir a las autoridades.

Las investigaciones lo vinculan con una trayectoria superior a 21 años en estructuras armadas ilegales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las autoridades, además, lo relacionan con la quema de vehículos y otras acciones violentas registradas durante el paro armado de septiembre en la Troncal del Caribe.

La Fiscalía lo judicializó por presuntos delitos relacionados con el porte ilegal de armas, falsedad material en documento público y concierto para delinquir, entre otras conductas señaladas en el proceso. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Alias ‘El Guajiro’: investigado por el asesinato de un patrullero

El segundo fugitivo priorizado es Yojan Amauris Cujia Orozco, alias ‘El Guajiro’ o ‘Johan’, capturado por orden judicial tras ser señalado de participar en el homicidio del patrullero Milton Salas Rodríguez, ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Ciénaga, Magdalena.

El uniformado, encargado de la seguridad del alcalde de Puebloviejo, fue atacado a tiros cuando se movilizaba en su motocicleta por el sector de Puerto Nuevo. Según las investigaciones, Cujia habría conducido el vehículo utilizado en el crimen.

Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los señalamientos de homicidio agravado, hurto y delitos relacionados con armas de fuego. Su responsabilidad deberá determinarse judicialmente.

Continúa la búsqueda de los 41 fugados

La fuga masiva ocurrió durante un motín en el Centro de Traslado por Protección de Santa Marta, motivado por inconformidades con la alimentación, demoras judiciales y libertades pendientes. Los disturbios requirieron la intervención de unidades antidisturbios.

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Tras lo ocurrido, el presidente anunció que el coronel Jeyson López será llamado a calificar servicios y confirmó la llegada de un nuevo comandante para la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Las autoridades ofrecen hasta cinco millones de pesos por información que permita ubicar a los fugados e instan a la ciudadanía a reportarla por las líneas oficiales, sin acercarse directamente a ellos.