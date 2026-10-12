Policía intensifica búsqueda de 40 fugados del Centro Transitorio Sur de Santa Marta

La Policía Nacional intensifica los operativos de búsqueda y localización para lograr la recaptura de los 40 detenidos que continúan prófugos tras el motín registrado en la madrugada de este lunes festivo en el Centro de Reclusión Transitorio Sur de Santa Marta. Inicialmente, 41 internos escaparon y uno regresó posteriormente a las instalaciones.

El Distrito articuló con la Policía Metropolitana la activación de los protocolos de respuesta para atender la emergencia y avanzar en la ubicación de los fugitivos. También se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones interinstitucionales.

Como parte de las medidas para facilitar las recapturas, se anunció una recompensa de 15 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘Mongolo’ y de hasta cinco millones por cada uno de los demás fugados. El Distrito aseguró que se garantizará la reserva de quienes suministren información y que, con apoyo de la Policía y el Ejército, se mantiene reforzada la seguridad en el sector.

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Presidente anunció cambios en la Policía Metropolitana

El presidente Abelardo De la Espriella anunció que el coronel Jeyson Haird López Puerto será llamado a calificar servicios, tras cuestionar su actuación frente a la fuga y la respuesta ante el bloqueo registrado en la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

El mandatario también anunció al coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta y ordenó priorizar la recaptura de alias ‘Mongolo’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y vinculado por las autoridades con hechos violentos durante el pasado paro armado, y alias ‘El Guajiro’, investigado por el homicidio de un patrullero en Ciénaga. Ambos habían sido capturados pocos días antes de la fuga.