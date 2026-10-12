Ofrecen recompensa de hasta $5 millones por los 41 detenidos fugados en Santa Marta

Cartel con los rostros y nombre de los escapados en Santa Marta, Ofrecen recompensa de hasta $5 millones. Foto: Policía Nacional

Las autoridades en Santa Marta ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita ubicar a los 41 detenidos que escaparon en la madrugada de este lunes festivo del Centro de Traslado por Protección, ubicado en el sector de Santa Ana.

La Policía divulgó imágenes con los rostros y nombres de los fugados y habilitó líneas telefónicas para recibir información que contribuya a establecer su paradero y facilitar su recaptura.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier dato que pueda ayudar a localizar a estas personas a través de los canales habilitados, cuyos números aparecen en el cartel difundido por la institución.

¿Qué pasó en el centro de traslado de Santa Marta?

La fuga se conoció luego de un motín registrado durante la madrugada de este lunes en el Centro de Traslado por Protección. De acuerdo con la información conocida, los internos protestaban por inconformidades con los alimentos, las demoras en sus procesos judiciales y las libertades pendientes.

Durante los disturbios hubo quema de algunos elementos, por lo que fue necesaria la intervención de unidades antidisturbios para controlar la protesta. Los hechos derivaron en la fuga de 41 personas que permanecían en estas instalaciones.

Presidente prioriza la recaptura de alias Mongolo y Johan

Tras verificar la identidad de los fugados, el presidente Abelardo De la Espriella señaló que dos de ellos deben ser prioridad para las autoridades.

Uno es alias ‘Mongolo’, señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien había sido capturado por tropas del Ejército y unidades del Gaula en la zona rural de Santa Marta. Según la información oficial sobre ese procedimiento, al momento de su captura portaba un arma de fuego.

El segundo es alias ‘Johan’, también conocido como Guajiro, a quien el mandatario señala de asesinar a un policía el 31 de octubre del año pasado en Ciénaga, en un hecho que, según su pronunciamiento, estaría relacionado con el robo de dinero.

El jefe de Estado aseguró que las autoridades están desplegando sus capacidades para ubicar a los fugados y pidió tranquilidad a la ciudadanía. También afirmó que, según la información disponible para el Gobierno, no se trata de personas de alta peligrosidad.

Cambios en la Policía Metropolitana de Santa Marta

La fuga también provocó cambios en el mando de la Policía Metropolitana. El presidente anunció que el coronel Jeyson López será llamado a calificar servicios, al atribuirle responsabilidad en lo ocurrido y cuestionar que no se informara oportunamente sobre los hechos.

El mandatario también relacionó su decisión con el manejo del bloqueo registrado en la vía Santa Marta-Barranquilla, a la altura de Tasajera.

Mientras se concreta el relevo, el coronel Olmer Urriago asumirá temporalmente la comandancia. Esta semana está prevista la llegada del coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Las autoridades mantienen el llamado a la colaboración ciudadana para obtener información que permita ubicar a los 41 fugados. La Policía solicita utilizar las líneas oficiales divulgadas en el cartel y evitar cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de quienes suministren información.