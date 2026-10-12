Dos muertos en las vías de Santander durante el puente festivo: así avanza el plan retorno

Tres siniestros viales, dos personas fallecidas y cuatro lesionadas es el balance que dejan las carreteras de Santander durante el puente festivo del Día de la Raza.

Según la Policía, por los corredores viales del departamento han transitado 78.970 vehículos y desde la terminal de transporte se han despachado 3.124 buses con 22.511 pasajeros. Para el plan retorno se estima la movilización de otros 30.000 vehículos.

Las autoridades desplegaron más de 1.400 uniformados, incluidos 400 policías de Tránsito y Transporte, en 11 áreas de prevención y control vial. Durante los operativos han impuesto 56 comparendos, principalmente por conducir sin licencia y transitar sin SOAT.

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En materia de movilidad, la vía Curos-Málaga permaneció con cierre total en el sector Pangua por desprendimiento de material. En los kilómetros 29, sector Pangote, y 42, a la hora hay paso restringido a un carril por trabajos viales.

Dos personas han muerto en siniestros viales

En materia de seguridad vial, las autoridades reportaron tres siniestros que dejaron dos personas fallecidas y cuatro lesionadas. Una de las víctimas murió en una vía nacional y la otra en una carretera departamental.

Pese a estos hechos, la Policía indicó que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, se registra una reducción del 60% en la siniestralidad vial y del 55% en el número de personas lesionadas y fallecidas.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, reiteró el llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito y atiendan las recomendaciones de las autoridades.

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Además, los vehículos de carga de más de 3,4 toneladas tienen restricción entre las 10:00 a.m. y las 11:00 p.m. en los corredores Puente Nacional-Bucaramanga, Bucaramanga-San Alberto y Bucaramanga-Pamplona.

Ante las lluvias, la Policía recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y verificar el estado de las llantas, los frenos y los limpiaparabrisas.