Uno de los muertos en intento de fleteo en Medellín, era presidente de la JAC de Itagüí

Juan Esteban Urán Cano, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Artex, de Itagüí.

Itagüí, Antioquia

Uno de los dos hombres que murieron durante un intento de fleteo ocurrido el pasado viernes 9 de octubre en el centro de Medellín no sería un delincuente, como se informó inicialmente, sino un reconocido líder comunitario del municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Se trata de Juan Esteban Urán Cano, de 36 años, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Artex, quien, según organizaciones sociales, se encontraba en el sector realizando compras para una actividad dirigida a los niños y niñas de su comunidad.

El hecho se registró hacia las 4:00 p.m. sobre la avenida La Playa, cuando un ciudadano que acababa de realizar una transacción bancaria fue abordado por un hombre armado que pretendía despojarlo de su dinero.

En medio del intento de hurto, un investigador del CTI de la Fiscalía, que se encontraba cerca del lugar, intervino con su arma de dotación para frustrar el robo.

Durante el intercambio de disparos resultaron heridos el presunto delincuente y Juan Esteban Urán Cano, quien, de acuerdo con la información conocida posteriormente, transitaba por el sector y era ajeno al hecho delictivo.

Ambos hombres fueron trasladados a un centro asistencial de Medellín, donde fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

Rechazo al homicidio del líder comunal

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lamentó el fallecimiento de Juan Esteban y reveló que mientras adelantaba una actividad para su barrio, terminó en medio de un intento de fleteo que le costó la vida.

Diferentes Juntas de Acción Comunal del municipio expresaron su solidaridad con los familiares de Urán Cano y destacaron su compromiso con el bienestar de la comunidad.

La Personería Municipal de Itagüí también se pronunció sobre el fallecimiento del líder comunitario y envió un mensaje de condolencia a sus familiares, amigos y habitantes del barrio Artex.

A través de una publicación, la entidad resaltó su vocación de servicio, su calidad humana y el trabajo que desarrollaba en favor de su comunidad.

“Su vocación de servicio con las comunidades son un ejemplo para todos. Su calidez y disposición para ayudar a los demás dejan un vacío profundo y un recuerdo que permanecerá en la memoria de todos”, expresó la Personería.

Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el hecho violento en el centro de Medellín.