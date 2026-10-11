“Los traslados continuarán”: así reaccionó De la Espriella a atentados contra guardias del Inpec

"Nuestra labor es hoy una actividad de altísimo riesgo". Director General del INPEC.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se refirió al atentado contra dos guardias del Inpec en Barranquilla y relacionó los hechos con el traslado de presos. A renglón seguido, advirtió que los casos no quedarán impunes.

“A los criminales les duelen los traslados y creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia”, dijo el jefe de Estado.

Lea también: Propuesta del vicepresidente Restrepo sobre minerales de Tolima desató choque político

“Los traslados continuarán. Hoy, más que nunca y con total determinación. Quien se mete con los funcionarios del gobierno, se mete con el Tigre”, agregó el mandatario en su trino.

Cabe recordar que las visitas en el establecimiento penitenciario y carcelario El Bosque, en Barranquilla, fueron suspendidas por el atentado contra los guardias identificados como Daniel Tapiero y Shirley Acosta.

No se pierda: Programas del Ministerio de Igualdad pasarán al Ministerio del Interior: denuncian desfinanciación

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia señaló que los hechos estarían relacionados con amenazas que, según la entidad, estarían dirigidas contra el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, Iván Cancino; y el director general del INPEC, Daniel Gutiérrez.