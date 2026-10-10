Así avanza la liquidación del Ministerio de la Igualdad por parte del gobierno De la Espriella

Abelardo de la Espriella y logo del Ministerio de la Igualdad. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / X @MinIgualdad_Col

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en la liquidación del Ministerio de la Igualdad, esto tras la orden de la Corte Constitucional de anular su creación por vicios de trámite.

El designado por el jefe de Estado para este proceso es el pastor cristiano y excongresista Jhon Milton Rodríguez, quien este sábado se refirió a las gestiones. Según indicó, el trabajo se realiza junto al Ministerio del Trabajo.

Lea también: Gobierno nacional anunció que presentará “minerales críticos” del Tolima a inversores extranjeros

“Avanzamos en la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, siguiendo las directrices del presidente De la Espriella con disciplina, celeridad y absoluta austeridad”, manifestó Rodríguez, quien agregó que hasta el momento se han suprimido 471 cargos.

A esto agregó que en medio del proceso también pagaron sueldos atrasados de varios trabajadores. En cuanto a quienes permanecen sindicalizados, la ministra de Trabajo, Natalia López, señaló que ya se adelantan mesas técnicas para revisar caso por caso.

Recomendado: “Se acabó el tiempo de jugar a los congelados”: De la Espriella lanzó nueva advertencia a criminales

El Gobierno y los congresistas del oficialismo han cuestionado que esta cartera tuvo un presupuesto cercano a los 2 billones de pesos, pero que siempre se mantuvo bajo la sombra de la baja ejecución y presuntos malos manejos.

Se espera que buena parte de los proyectos y programas de este ministerio en liquidación pasen a la cartera del Interior, el Departamento de Prosperidad Social y otras entidades.