En Villa del Rosario denuncian que concejal, en aparente estado de embriaguez, causó grave accidente. / Foto: Redes sociales.

Norte de Santander

Un grave accidente de tránsito presentado la madrugada de este sábado 10 de octubre, sobre la calle 4 de Villa del Rosario, deja en el ojo del huracán a un concejal del municipio histórico.

De acuerdo con las denuncias hechas a través de redes sociales, el siniestro habría sido provocado por el munícipe, quien, al parecer, conducía en estado de embriaguez.

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En varios videos difundidos en las plataformas digitales quedó en evidencia la gravedad del choque múltiple, así como las heridas de los involucrados y las botellas de licor que iban dentro del vehículo, que al parecer, conducía el concejal.

Lo más grave de la denuncia es que, a pesar de estar las autoridades en el lugar, dicho concejal habría huido del lugar, presuntamente evadiendo su responsabilidad, así como las pruebas de alcoholimetría.

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Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas hasta el hospital Jorge Cristo Sahium de este municipio, donde reciben atención médica.

Es de resaltar que Caracol Radio intentó en múltiples oportunidades comunicarse con las autoridades de este municipio, para conocer la versión oficial de los hechos ocurridos la madrugada de este sábado, pero no recibió respuesta alguna.