¿Es legal construir muy pegado a la pared de un vecino en Colombia? Leyes de colindamiento

En Colombia, la legislación determina qué tan cerca se puede construir de la propiedad de un vecino, lo cual debe ser tenido en cuenta por aquellas personas que deseen ampliar su vivienda o levantar una nueva edificación.

Tenga en cuenta que, en algunos casos, es posible levantar una pared pegada a otra, pero no existe una regla general que permita hacerlo sin tener en cuenta las condiciones del terreno y las normas de construcción vigentes.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, las licencias de construcción autorizan el desarrollo de edificaciones bajo parámetros específicos de uso, edificabilidad, volumetría y demás condiciones, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y las normas que regulan cada predio.

Esto significa que la distancia permitida entre dos construcciones depende, entre otros factores, de la reglamentación urbanística que se le aplica al inmueble, las características del proyecto y las condiciones de aislamiento exigidas para el sector donde se quiere construir.

Lea también: Temblor de magnitud 5,1 sacudió la costa sur de Perú: se descartó eventual tsunami

¿Qué dice la ley sobre construir junto a la pared del vecino?

El Decreto 1077 de 2015, el cual reúne la reglamentación del sector Vivienda, establece que la licencia de construcción debe ajustarse a las normas urbanísticas aplicables. Por eso, una obra puede estar autorizada para llegar hasta el límite en determinados sectores, mientras que en otros puede estar obligada a conservar un aislamiento.

Para entender si es posible construir junto a la pared del vecino, primero se debe entender el concepto de “medianería”: consiste en la situación jurídica de una pared, cerca o elemento divisorio que separa dos propiedades y que puede pertenecer a ambos propietarios, según las condiciones legales aplicables.

Sin embargo, no toda pared que está en el límite entre dos casas es necesariamente un muro medianero. Si se quiere determinar quién es su propietario, deben revisarse las características del inmueble y los títulos de propiedad.

Tenga en cuenta que construir al lado de una pared ajena no equivale a tener autorización para perforarla, modificarla, apoyarse sobre ella o utilizarla como parte de una nueva construcción.

En caso de que la obra necesite intervenir un muro compartido o ingresar al predio vecino para llevarla a cabo, se deben tener en cuenta los derechos de propiedad involucrados y las condiciones técnicas y legales que correspondan.

Otra cosa importante para tener en cuenta es que, si una construcción está muy cerca de otra, eso no significa que sea ilegal. La legalidad depende de que se cumplan las normas aplicables y no invada el terreno vecino ni desconozca los derechos de terceros.

Le puede interesar: Rock al Parque celebra 30 años de historia con una multitudinaria primera jornada en Bogotá

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: