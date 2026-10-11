ANT entrega ocho iniciativas comunitarias en La Guajira con inversión de $3.468 millones

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó ocho iniciativas comunitarias en La Guajira, con una inversión de $3.468 millones, para fortalecer las actividades productivas de 599 familias de comunidades negras e indígenas de Riohacha, Barrancas y Manaure.

Los proyectos incluyen la entrega de insumos agrícolas y pecuarios, herramientas de trabajo, material vegetal para el establecimiento y fortalecimiento de cultivos, aves de corral, elementos para la elaboración de artesanías tradicionales y la construcción y adecuación de pozos profundos, según las necesidades de cada comunidad.

De las ocho iniciativas, seis fueron destinadas a consejos comunitarios de comunidades negras de Riohacha, con una inversión de $2.800 millones, que beneficiará a 429 familias.

Las otras dos iniciativas corresponden al resguardo indígena Wayuu del Zaino, Guayabito y Muriatuy, en Barrancas, y a la comunidad Jupechimana, del resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, en Manaure. Estos proyectos cuentan con una inversión conjunta de $668 millones y beneficiarán a 170 familias.

El director encargado de Asuntos Étnicos de la ANT, Carlos Alberto Rodríguez Hernández, explicó que las iniciativas buscan fortalecer las capacidades productivas de las comunidades étnicas mediante recursos para actividades agrícolas, pecuarias y artesanales, así como para mejorar el acceso al agua.

La entidad también informó que cofinancia otras diez iniciativas comunitarias por $8.400 millones en diferentes departamentos del país. Seis se desarrollan en Chocó, con cerca de $5.000 millones destinados a la recuperación de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, mientras que cuatro en Córdoba y Sucre cuentan con $3.400 millones para fortalecer la capacidad productiva de las comunidades étnicas frente a los efectos del fenómeno de El Niño.