Zelenski: “Ucrania pondrá fin a los ataques contra refinerías rusas si Moscú detiene los bombardeos”
En la última semana, Rusia ha lanzado alrededor de 1450 bombas aéreas, 75 misiles de diversos tipos y más de 1640 drones de ataque
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que suspenderá los ataques contra las refinerías rusas si Moscú detiene los bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana y ademas insitió que: “Hoy mismo sería posible detener los ataques contra el sector energético, pero Putin no quiere hacerlo”. Un anuncio que ocurre tras las críticas de Donald Trump a la ofensiva de Kiev.
Además, Zelenski afirmó que cualquier medida para reducir las hostilidades debe ser recíproca y contar con garantías. Mientras tanto, Rusia ha intensificado los ataques contra territorio ucraniano, con afectaciones a puentes, centrales eléctricas, redes de telefonía y otras infraestructuras. Los daños en la red eléctrica han obligado a implementar cortes de emergencia y restricciones en varias regiones, ante la llegada del invierno.
“En total, solo esta semana los rusos han lanzado alrededor de 1450 bombas aéreas, 75 misiles de diversos tipos y más de 1640 drones de ataque, de los cuales cerca del 60% son reactivos”, confirma Zelenski por medio de sus redes sociales.
Por su parte, Kiev ha intensificado los ataques contra instalaciones rusas de almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Según Donald Trump, estas operaciones contribuyen a agravar la escasez mundial de diésel.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...