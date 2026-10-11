Zelenski: “Ucrania pondrá fin a los ataques contra refinerías rusas si Moscú detiene los bombardeos”

Zelenski dijo que no tolerará que Washington y Moscú hagan acuerdos a espaldas de Kiev. Foto: AFP. / HANDOUT

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que suspenderá los ataques contra las refinerías rusas si Moscú detiene los bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana y ademas insitió que: “Hoy mismo sería posible detener los ataques contra el sector energético, pero Putin no quiere hacerlo”. Un anuncio que ocurre tras las críticas de Donald Trump a la ofensiva de Kiev.

Además, Zelenski afirmó que cualquier medida para reducir las hostilidades debe ser recíproca y contar con garantías. Mientras tanto, Rusia ha intensificado los ataques contra territorio ucraniano, con afectaciones a puentes, centrales eléctricas, redes de telefonía y otras infraestructuras. Los daños en la red eléctrica han obligado a implementar cortes de emergencia y restricciones en varias regiones, ante la llegada del invierno.

“En total, solo esta semana los rusos han lanzado alrededor de 1450 bombas aéreas, 75 misiles de diversos tipos y más de 1640 drones de ataque, de los cuales cerca del 60% son reactivos”, confirma Zelenski por medio de sus redes sociales.

Por su parte, Kiev ha intensificado los ataques contra instalaciones rusas de almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Según Donald Trump, estas operaciones contribuyen a agravar la escasez mundial de diésel.