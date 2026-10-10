Barrancabermeja define plan para proteger sus ciénagas tras la muerte de 21 manatíes

Una barrera permanente para contener hidrocarburos y aceites en la bocatoma del acueducto es una de las medidas acordadas para proteger el complejo cenagoso de Barrancabermeja. La estructura busca impedir que estas sustancias lleguen al punto donde Aguas de Barrancabermeja capta el agua.

Las jornadas comenzaron el 6 de octubre e incluyeron recorridos de inspección por ciénagas, caños y quebradas. La medida forma parte de un plan de acción concertado entre la Alcaldía, la Procuraduría Ambiental y Agraria, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma Regional de Santander, Ecopetrol y otras entidades.

Ya se reportan 21 manatíes muertos. Según el balance de la Alcaldía, han muerto 21 individuos de esta especie “en los últimos tiempos”.

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, explicó que los recorridos permitieron identificar zonas que requieren atención. “Esto nos ha permitido también evaluar acciones para que este nuevo plan que se desarrollará sea puntual en las áreas de mayor afectación ecológica”, señaló.

El plan también contempla evaluar los impactos de la actividad petrolera. Las entidades acordaron evaluar las afectaciones ambientales no resueltas, las contingencias de esa industria y los efectos de las acciones de biorremediación en la ciénaga El Llanito y el caño San Silvestre.

Se revisará el plan de protección del manatí y el del Distrito Regional de Manejo Integrado Humedal San Silvestre, un área protegida. Otro compromiso es identificar y convocar a los actores cuyas actividades generan presión sobre estos ecosistemas.

Los pescadores participarán en la formulación de proyectos sostenibles. Para ello, se convocará a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y a la CAS, junto con las comunidades pesqueras.

El documento también incluye la solicitud a la CAS de la implementación de la metodología Inspiragua en el complejo cenagoso. La siguiente reunión de la mesa intersectorial será el martes 20 de octubre.