Coronel Rubén Darío Berrío fue posesionado como nuevo comandante de la Policía del Atlántico

El coronel Rubén Darío Berrío Buitrago fue posesionado como nuevo comandante del Departamento de Policía Atlántico, durante una ceremonia de transmisión de mando en la que asumió el compromiso de liderar las acciones de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio.

El oficial señaló que su gestión estará orientada a fortalecer la confianza de los ciudadanos en la institución, prevenir la comisión de delitos y promover entornos más seguros para las familias atlanticenses.

Trabajo articulado con las autoridades

Bajo la estrategia 360°, denominada “Un Giro a la Seguridad del Atlántico”, el nuevo comandante impulsará el trabajo articulado con las autoridades político-administrativas, los organismos de seguridad y justicia, los líderes comunitarios y la ciudadanía, con el propósito de anticipar riesgos y responder oportunamente a las necesidades de los municipios.

Berrío Buitrago también destacó la importancia de mantener una Policía cercana a la gente, basada en la prevención, el diálogo con las comunidades y la presencia institucional. Asimismo, hizo un llamado a los uniformados del departamento a actuar con integridad, compromiso y respeto por los ciudadanos.

“Llegamos a esta hermosa tierra con humildad, gratitud y la firme convicción de que servir a Colombia es una de las mayores responsabilidades que puede asumir un policía”, expresó el nuevo comandante, quien reiteró su disposición de escuchar y atender las necesidades de los atlanticenses.