Medellín se viste de talento femenino con una nueva edición del “Festival para Todas”. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Medellín se alista para vivir la segunda edición del Festival para Todas, una iniciativa liderada por la Administración Distrital, a través de la Secretaría de las Mujeres, que se realizará el próximo 14 de octubre en el Jardín Botánico, con entrada libre.

Entre las principales oportunidades se destacan más de 1.000 opciones para fortalecer emprendimientos y al menos 600 becas de formación. En materia laboral, las asistentes podrán registrar sus hojas de vida en una plataforma que reúne más de 30.000 oportunidades de empleo para mujeres. También tendrán acceso a 320 mentorías individuales orientadas a mejorar sus hojas de vida.

“Queremos que cada mujer encuentre en el festival algo que le sirva para avanzar: una oportunidad para estudiar, fortalecer su emprendimiento, buscar empleo, cuidar de sí misma o acceder a los servicios de la ciudad”, señaló la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez.

Una noche para reconocer el talento de las mujeres

La programación artística tendrá más de 200 artistas en escena y finalizará con la Gran Noche de las Mujeres, un espacio dedicado a reconocer 20 talentos y liderazgos. En esta edición, la convocatoria alcanzó un récord de 743 mujeres postuladas, de las cuales 100 llegaron a la etapa de presentación de sus proyectos. Las ganadoras recibirán un reconocimiento económico de $9,5 millones.

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Con esta segunda edición, Medellín busca consolidar un espacio que conecte a las mujeres con oportunidades concretas, fortalezca su autonomía económica y visibilice su aporte al desarrollo de la ciudad.