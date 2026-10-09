Aguaceros en Medellín generan la caída de varios árboles con riesgo eléctrico por redes afectadas

Medellín

Este viernes se registraron varios aguaceros en Medellín y el sur del Valle de Aburrá que afectaron la movilidad, especialmente en el sur. La ciudadanía reportó caída de árboles en varios sectores.

Uno de los casos más complejos se registró en la Av. Guayabal sentido norte-sur. Allí, dos enormes árboles cedieron a los fuertes vientos y afectaron las redes eléctricas. Incluso hubo un riesgo eléctrico porque las ramas dañaron los cables de los postes; así quedó evidenciado en varios videos que circularon por las redes sociales.

También hubo caída de árboles en la carrera 65, Las Vegas y la Av. Regional de Medellín. Por Viva Envigado también se cayeron algunos de estos.

El alcalde de Medellín en su cuenta de X informó que las quebradas La Presidenta y La Guayabala estuvieron en nivel rojo por la cantidad de agua.

La Estrella

Los bomberos de esta población del sur del Valle de Aburrá también reportaron caídas de árboles con riesgo eléctrico para la comunidad. Las emergencias también fueron atendidas por este organismo de socorro.

La movilidad también se vio afectada por las vías cerradas ante las emergencias. Se espera un balance oficial de las autoridades.