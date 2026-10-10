Gobierno nacional anunció que presentará “minerales críticos” del Tolima a inversores extranjeros

En diálogo con Caracol Radio, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, entregó el balance de su primer encuentro con gremios del Tolima, en medio de la visita que este fin de semana realiza a Ibagué.

Una de las principales conclusiones del encuentro con empresarios y líderes gremiales es la presentación de proyectos mineros del Tolima ante inversores extranjeros, en el marco de la denominada “Milagro Week”, que en noviembre se cumpliría en Nueva York.

“Hemos identificado proyectos estratégicos que eventualmente pueden ser llevados a la Milagro Week en la ciudad de New York. Hemos identificado proyectos alrededor de minerales críticos que tiene el departamento y pueden ser oportunidades muy importantes de atracción de inversión”, señaló el vicepresidente.