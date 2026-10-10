Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 oct 2026 Actualizado 17:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ibagué

Gobierno nacional anunció que presentará “minerales críticos” del Tolima a inversores extranjeros

El vicepresidente Restrepo avanza en encuentros y mesas de diálogo con empresarios del Tolima.

José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo / Cristian Bayona

José Manuel Restrepo
Ibagué
Añadir Caracol Radio en Google

En diálogo con Caracol Radio, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, entregó el balance de su primer encuentro con gremios del Tolima, en medio de la visita que este fin de semana realiza a Ibagué.

Una de las principales conclusiones del encuentro con empresarios y líderes gremiales es la presentación de proyectos mineros del Tolima ante inversores extranjeros, en el marco de la denominada “Milagro Week”, que en noviembre se cumpliría en Nueva York.

“Hemos identificado proyectos estratégicos que eventualmente pueden ser llevados a la Milagro Week en la ciudad de New York. Hemos identificado proyectos alrededor de minerales críticos que tiene el departamento y pueden ser oportunidades muy importantes de atracción de inversión”, señaló el vicepresidente.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado