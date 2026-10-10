Con explosivos destruyeron maquinaria usada para la minería ilegal en Coyaima, Tolima

Tolima

Fuertes explosiones en la vereda El Coco de Coyaima, Tolima, acabaron con maquinaria amarilla avaluada en $660 millones que era usada para la minería ilegal. La operación fue dirigida por tropas del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

En la zona se logró la ubicación y destrucción controlada de dos unidades de producción minera, donde se hallaron una retroexcavadora, una clasificadora, un motor Cummins, 750 galones de combustible, cuatro canecas de grasa hidráulica y 200 metros de manguera de tres pulgadas.

“Con esta operación se logra una afectación directa a la maquinaria por valor de 660 millones de pesos colombianos y se dejan de extraer aproximadamente 3.000 gramos de oro mensuales, con un valor cercano a los 1.448 millones de pesos mensuales, para un total de afectación a la estructura ilegal de más de 2.100 millones”, indicó el coronel Arnol Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Según el oficial, la operación representa un golpe directo al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, con marcada presencia en el sur del Tolima para ejercer control territorial a través de la minería y otras actividades ilícitas.

“Las operaciones contra la minería ilegal en el Tolima no se detienen. Cada intervención golpea las capacidades de estas economías ilícitas y reafirma nuestro compromiso con la protección del territorio”, escribió la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.