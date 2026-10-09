Prográmese con lo mejor del deporte de la semana: Liga Española, Formula 1 y Champions League

Llega un nuevo inicio de semana lleno de deporte alrededor del mundo. Por parte del futbol europeo, regresa la Premier League tras el parón de selecciones, el Arsenal recibirá al Leeds United en el inicio de la sexta jornada del campeonato inglés a las 6:30 AM hora colombiana. Mientras que el Manchester United cerrará los encuentros de este sábado 10 de octubre frente al Tottenham a las 11:30 AM.

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Por parte de la CONMEBOL y el fútbol latinoamericano. Estudiantes se enfrentará a Flamengo en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores el próximo jueves 15 de octubre. Y por parte del futbol colombiano, América de Cali enfrentará al Deportivo Independiente Medellín por la fecha 14 este domingo 11 de octubre.

Agenda deportiva de la semana

Sábado 10 de octubre

Sprint GP de Singapur / Formula 1 / 4:00 AM

Arsenal vs Leeds / Fecha 6 Premier League / 6:15 AM

Chelsea vs Bournemouth / Fecha 6 Premier League / 9:00 AM

Alavés vs Atlético de Madrid / Fecha 8 Liga Española / 9:15 AM

Barcelona vs Getafe / Fecha 8 Liga Española / 11:30 AM

Manchester United vs Tottenham Hotspur / Fecha 6 Premier League / 11:30 AM

PSG vs Le Mans / Fecha 6 Liga Francesa / 1:45 PM

Real Madrid vs Villareal / Fecha 8 Liga Española / 2:00 PM

Qualifying GP de Singapur / Formula 1 / 8:00 PM

GP de Indonesia / Moto GP / 10:45 PM

Domingo 11 de octubre

GP de Singapur / Formula 1 / 7:00 PM

Liverpool vs Manchester City / Fecha 6 Premier League / 10:30 PM

Sassuolo vs AC Milan / Jornada 6 Serie A / 11: 00 AM

Cagliari vs Juventus / Jornada 6 Serie A / 1:45 PM

América de Cali vs Independiente Medellín / Jornada 14 Liga Colombiana 2026-ll / 8:15 PM

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Martes 13 de octubre

Viking vs Bayern Múnich / Fecha 2 Champions League / 2:00 PM

Atlético de Madrid vs Manchester United / Fecha 2 Champions League / 2:00 PM

Inter de Milán vs Brujas / Fecha 2 Champions League / 2:00 PM

Galatasaray vs Barcelona / Fecha 2 Champions League / 2:00 PM

Boca Juniors vs Vasco Da Gama / Semifinal Copa Sudamericana / 7:30 PM

Miércoles 14 de octubre

Lask vs Liverpool / Fecha 2 Champions League / 11:45 AM

Roma vs Real Madrid / Fecha 2 Champions League / 2:00 PM

Manchester City vs PSG / Fecha 2 Champions League / 2:00 PM

Sarmiento vs River Plate / Liga Argentina / 5:00 PM

Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque / 5:00 PM

Fluminense vs Palmeiras / Semifinal Copa Libertadores / 7:30 PM

Jueves 15 de octubre