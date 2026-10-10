Barranquilla y el Atlántico: planes de moda, cultura, gastronomía y naturaleza para el fin de semana
La agenda incluye eventos de moda, recorridos turísticos, la elección de Miss Universe Colombia 2026, avistamiento de aves y festivales gastronómicos en distintos municipios del Atlántico.
Barranquilla y los municipios del Atlántico tienen una variada agenda de actividades para disfrutar este fin de semana, con propuestas que incluyen moda, turismo, espectáculos, avistamiento de aves y festivales gastronómicos. Hay opciones para todos los gustos, desde recorridos por lugares emblemáticos de la ciudad hasta encuentros que exaltan las tradiciones y los sabores del departamento.
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La moda y el turismo se toman el Gran Malecón del Río
Otra de las opciones para quienes quieran recorrer la ciudad es la Galería de la Moda, ubicada en el Gran Malecón del Río, cerca de la estatua de Sofía Vergara. Este espacio estará disponible hasta el 31 de octubre y permitirá conocer la oferta turística de Barranquilla en materia de turismo de romance.
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Además, del 9 al 12 de octubre, el Baq Tour ofrecerá un recorrido especial que incluirá una parada adicional en la Antigua Aduana. Las salidas están programadas para las once de la mañana, las dos de la tarde y las cuatro de la tarde, una oportunidad para descubrir parte de la historia y los atractivos de la capital del Atlántico.
Miss Universe Colombia 2026 tendrá su noche de coronación en Barranquilla
Para los amantes de los espectáculos y los certámenes de belleza, este sábado 10 de octubre, a las ocho de la noche, el Salón Jumbo del Country Club será el escenario de la elección y coronación de Miss Universe Colombia 2026. El evento reunirá a las candidatas que aspiran a representar al país en el certamen internacional.
El October Big Day invita
La naturaleza también tendrá un espacio destacado en la agenda de este sábado con el October Big Day, una jornada mundial dedicada a la observación y el registro de aves. La actividad convoca a aficionados, expertos y amantes de la biodiversidad a participar en el reconocimiento de las especies y contribuir a su registro, una alternativa para disfrutar de los entornos naturales del departamento.
Los festivales gastronómicos llenarán de sabor los municipios
La gastronomía será otra de las protagonistas del fin de semana. En Polonuevo se realizará el Festival del Cerdo y la Yuca; en Baranoa, el Festival del Chicharrón, y en Puerto Colombia, el FestiCamarón. Estas celebraciones ofrecen la oportunidad de disfrutar de preparaciones tradicionales, conocer la oferta culinaria de cada municipio y apoyar a los emprendedores y negocios locales.