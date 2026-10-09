A la cárcel segundo capturado por el homicidio de ‘John Calzones’

Un juez de Control de Garantías envió a prisión a Eduard Daniel Martínez Pinzón, segundo capturado por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, ocurrido el pasado 29 de septiembre.

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De acuerdo con la investigación, el procesado habría viajado desde Tunja, Boyacá, hasta Casanare para ubicar al exmandatario e identificar el lugar donde se ejecutaría el ataque armado.

Además, es señalado de transportar en una motocicleta al menor de 17 años que habría disparado contra Torres Torres, en una finca ubicada en zona rural de Yopal.

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que el menor de edad descendió del vehículo y accionó un arma de fuego contra el exalcalde, quien posteriormente falleció en un centro asistencial.

Según la Fiscalía, durante la huida, Martínez Pinzón habría acelerado abruptamente la motocicleta, lo que ocasionó un accidente.

El hombre logró escapar, mientras que el adolescente fue retenido por la comunidad y entregado a las autoridades.

¿Cómo fue capturado el presunto implicado?

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y uniformados de la Policía Nacional capturaron a Martínez Pinzón en un inmueble de Tunja, en cumplimiento de una orden judicial.

Posteriormente, una fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de homicidio con circunstancia de mayor punibilidad. Sin embargo, el procesado no aceptó el cargo y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por estos mismos hechos, el adolescente involucrado aceptó su responsabilidad y permanece en un centro especializado, donde cumple una medida de internamiento preventivo.