Crece la inflación en Ibagué: en septiembre fue la segunda ciudad con mayor aumento
Sectores como los alimentos y la salud dispararon la variación del IPC en Ibagué durante el mes de septiembre. El costo de vida aumentó drásticamente en la ciudad en ese mes.
Ibagué
Para el mes de septiembre, Ibagué fue la segunda ciudad del país donde hubo un mayor aumento de la inflación, al reportar una variación del IPC del 0,68 %, mientras que a nivel nacional la variación mensual fue del 0,37 %. Solo fue superada por Villavicencio.
Ibagué se situó 0,31 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Los alimentos y bebidas no alcohólicas, la salud y la recreación son los sectores de la economía que mayor aumento presentaron en los precios.
Sin embargo, grupos como prendas de vestir y calzado, al igual que el transporte, también presentaron variaciones negativas.
Cifras en detalle
En el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, Ibagué registró una mayor variación (2,15 %), muy por encima del 0,78 % nacional. Asimismo, la salud presentó un incremento del 1,61 %, frente al 0,12 % nacional, y recreación y cultura registró una variación del 0,51 %, frente al -0,21 % nacional.
De igual forma, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación del 0,44 %, frente al 0,31 % nacional; bebidas alcohólicas y tabaco, del 0,34 %, frente al 0,23 % nacional; y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, del 0,29 %, frente al 0,23 % nacional. Es decir, casi todos los rubros tuvieron una variación superior a la media nacional.
En términos anuales, la inflación en Ibagué se ubicó en 6,77 % en septiembre de 2026, ligeramente por encima del 6,29 % registrado a nivel nacional. La ciudad se ubicó en el sexto lugar entre las 23 principales ciudades con mayor variación anual. De igual forma, las variaciones mensual y año corrido de la ciudad fueron superiores al promedio nacional.
Los mayores incrementos anuales se concentraron en salud (12,32 %), restaurantes y hoteles (10,85 %), bebidas alcohólicas y tabaco (7,90 %) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (7,66 %).