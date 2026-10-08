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08 oct 2026 Actualizado 16:33

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Ibagué

Crece la inflación en Ibagué: en septiembre fue la segunda ciudad con mayor aumento

Sectores como los alimentos y la salud dispararon la variación del IPC en Ibagué durante el mes de septiembre. El costo de vida aumentó drásticamente en la ciudad en ese mes.

Créditos a la Alcaldía de Ibagué.

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Para el mes de septiembre, Ibagué fue la segunda ciudad del país donde hubo un mayor aumento de la inflación, al reportar una variación del IPC del 0,68 %, mientras que a nivel nacional la variación mensual fue del 0,37 %. Solo fue superada por Villavicencio.

Ibagué se situó 0,31 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, la salud y la recreación son los sectores de la economía que mayor aumento presentaron en los precios.

Sin embargo, grupos como prendas de vestir y calzado, al igual que el transporte, también presentaron variaciones negativas.

Cifras en detalle

En el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, Ibagué registró una mayor variación (2,15 %), muy por encima del 0,78 % nacional. Asimismo, la salud presentó un incremento del 1,61 %, frente al 0,12 % nacional, y recreación y cultura registró una variación del 0,51 %, frente al -0,21 % nacional.

De igual forma, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación del 0,44 %, frente al 0,31 % nacional; bebidas alcohólicas y tabaco, del 0,34 %, frente al 0,23 % nacional; y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, del 0,29 %, frente al 0,23 % nacional. Es decir, casi todos los rubros tuvieron una variación superior a la media nacional.

En términos anuales, la inflación en Ibagué se ubicó en 6,77 % en septiembre de 2026, ligeramente por encima del 6,29 % registrado a nivel nacional. La ciudad se ubicó en el sexto lugar entre las 23 principales ciudades con mayor variación anual. De igual forma, las variaciones mensual y año corrido de la ciudad fueron superiores al promedio nacional.

Los mayores incrementos anuales se concentraron en salud (12,32 %), restaurantes y hoteles (10,85 %), bebidas alcohólicas y tabaco (7,90 %) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (7,66 %).

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