Corte Suprema condenó al senador Wilmer Carrillo a más de ocho años de prisión

La Sala Especial de Primera Instancia lo halló responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por irregularidades en una obra vial en Norte de Santander. Sin embargo, lo absolvió de peculado por apropiación en favor de terceros.

La Corte Suprema de Justicia condenó al senador Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza a ocho años, seis meses y un día de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionado con un contrato de obra pública que se tramitó en 2010, cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.

La Sala Especial de Primera Instancia le impuso, además, una multa de 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante nueve años, seis meses y un día.

De acuerdo con la decisión, Carrillo tramitó, celebró y liquidó el contrato de obra 01442, financiado con recursos del Instituto Nacional de Vías (Invías), cuyo objeto era mejorar la carretera entre Salazar y Arboledas y pavimentar dos kilómetros de ese corredor vial.

La Corte concluyó que el proceso contractual se adelantó sin los estudios y diseños necesarios y que el plazo establecido para la selección restringió la participación de posibles oferentes. También encontró irregularidades en la liquidación del contrato, pues no se dejaron registradas las modificaciones que terminaron suprimiendo las obras de pavimentación previstas inicialmente.

Según la Sala, estas irregularidades fueron conocidas y avaladas por el entonces secretario de Infraestructura, quien tenía la capacidad de comprender la ilegalidad de sus actuaciones.

“Al realizar los hechos objeto de reproche se encontraba en uso de sus plenas capacidades cognitivas que le permitían conocer la ilicitud de sus actos y determinarse conforme con ese conocimiento, por ende, debe ser tenido como persona imputable”, señaló la Corte.

Absolución por peculado

Aunque condenó al senador por las irregularidades en la contratación, el alto tribunal lo absolvió del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

La decisión se fundamentó en que no se demostró que la diferencia de precios derivada de la subcontratación de algunos ítems constituyera una apropiación de recursos públicos. Tampoco se acreditó la existencia de una multa que hubiera sido impuesta y que fuera exigible.

La Corte negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitución de la prisión por detención domiciliaria. Por esa razón, no concedió beneficios para evitar el cumplimiento de la condena en un establecimiento carcelario.

Sin embargo, la orden de captura para hacer efectiva la pena quedó diferida hasta que la sentencia quede en firme.