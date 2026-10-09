Gobernación del Atlántico exalta a Elvia Mejía por su aporte a la autonomía del Caribe

En el marco de la celebración del Día de la Región Caribe, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, rindió homenaje a Elvia Mejía Fernández por su trayectoria y su trabajo en favor de la integración regional, la descentralización administrativa y la autonomía territorial. El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación y también incluyó la presentación del libro Nuestra historia contada a partir del Caribe colombiano, del autor Carlos Rodado Noriega.

Durante el acto se resaltó la labor de Mejía en la promoción de una mayor autonomía para los departamentos del Caribe colombiano, con el propósito de que los territorios tengan más capacidad para decidir sobre sus recursos y definir sus propias prioridades de desarrollo.

Al recibir el reconocimiento, Mejía reiteró su compromiso con la consolidación de la Región Caribe como entidad territorial y recordó que esta iniciativa ha sido impulsada durante más de cinco décadas.

“Espero que este reconocimiento sea un momento más para fortalecer esa lucha, esos principios, ese interés que tienen los ciudadanos de la Región Caribe en convertirse en región como entidad territorial”, expresó.

La homenajeada señaló que su trabajo por esta causa se remonta a procesos como la creación del Consejo Regional de Planificación Económica y Social (Corpes) y los encuentros de gobernadores. Asimismo, advirtió que, aunque considera que la región está cerca de alcanzar ese objetivo, todavía debe superar los obstáculos asociados al centralismo.

“Estamos cerca, pero todavía tenemos que vencer la batalla contra el centralismo, que es muy fuerte”, afirmó.

Reconocimientos a Jaime Abello y Carlos Rodado

La jornada también reconoció los aportes de Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo y promotor cultural y periodístico, así como los de Carlos Rodado Noriega, quien se desempeñó como gobernador del Atlántico entre 2004 y 2007 y es autor de diversas obras sobre la historia y el desarrollo del territorio.

La presentación del libro Nuestra historia contada a partir del Caribe colombiano complementó la conmemoración con una mirada a la memoria histórica y los procesos que han contribuido a la construcción de la identidad regional.