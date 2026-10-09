Candelaria formaliza $44 mil millones para avanzar con la construcción de su nuevo hospital

El nuevo hospital busca responder al crecimiento de Candelaria, que actualmente cuenta con cerca de 150.000 habitantes.

Candelaria

La construcción del nuevo hospital de Candelaria dio un paso importante después de permanecer durante año y medio a la espera de la viabilidad del Gobierno nacional.

El proyecto ya cuenta con la aprobación necesaria para avanzar con los recursos aportados por el municipio y la Gobernación del Valle del Cauca, que formalizaron convenios por $44.456 millones para continuar con el proceso de contratación de esta obra, esperada durante más de dos décadas.

Del total, $24.456 millones corresponden al aporte de la Alcaldía de Candelaria y $20.000 millones a la administración departamental. La inversión total está estimada en $70.456 millones, por lo que aún se adelantan gestiones para conseguir los $26.000 millones restantes que se esperan de la Nación.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que el proyecto permaneció frenado por la falta de viabilidad del Gobierno anterior.

“Quien atrasó la ejecución de este proyecto, tan esperado por los candelareños, fue el Gobierno anterior, porque el ministro no dio la viabilidad en el tiempo que correspondía. Desde la Gobernación tuvimos que hacer vigencias futuras y volver a llevar el proyecto a la Asamblea para que aprobara nuevamente unos recursos que ya habían sido aprobados”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa Géssica Vallejo anunció que la meta es adjudicar la obra en diciembre. Entretanto, la Administración Municipal continuará las gestiones ante la Nación para completar la financiación prevista.

El nuevo hospital busca responder al crecimiento de Candelaria, que actualmente cuenta con cerca de 150.000 habitantes, una población cuya demanda de servicios de salud ha superado la capacidad de las instalaciones existentes.