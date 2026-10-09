Operación Cristo Rey reportó caída del 80% en delitos priorizados en el centro de Cali

La Operación Cristo Rey reporta una reducción superior al 80 % en los delitos priorizados en el centro de Cali. El balance de las autoridades incluye homicidios, hurtos, lesiones personales y extorsiones, tras las intervenciones en esta zona de la ciudad.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Región 4 de Policía, señaló que la disminución corresponde a los delitos priorizados en el área intervenida. Las acciones combinan operativos de la Fuerza Pública con intervenciones de la Alcaldía para recuperar espacios públicos y atender a población vulnerable.

Esta fase da continuidad a la Operación Iron, la primera etapa de la estrategia de seguridad en centro de Cali, que dejó 83 capturas y siete bandas criminales desarticuladas, según el balance de la Policía. Ahora, con la Operación Cristo Rey, las autoridades mantienen las intervenciones en el centro de la ciudad y Ciudad Paraíso.

El alcalde Alejandro Eder señaló que los delitos de alto impacto disminuyeron en los sectores bajo la jurisdicción de las estaciones de Policía Fray Damián y Junín, según el balance presentado.

La intervención en el centro incluye operativos contra estructuras delincuenciales, controles a establecimientos y actividades económicas, incautación de armas blancas y retiro de máquinas tragamonedas. También contempla recuperación de espacios públicos, mejoramiento del alumbrado y atención a habitantes de calle y niños en situación de vulnerabilidad.

Eder afirmó que la estrategia tendrá nuevas fases en otros sectores de Cali y sostuvo que las intervenciones se concentrarán en los lugares donde se encuentren las estructuras criminales.