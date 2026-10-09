Operación Cristo Rey reportó caída del 80% en delitos priorizados en el centro de Cali
La estrategia da continuidad a la Operación Iron, que dejó 83 capturas y siete bandas criminales desarticuladas, según el balance de las autoridades.
La Operación Cristo Rey reporta una reducción superior al 80 % en los delitos priorizados en el centro de Cali. El balance de las autoridades incluye homicidios, hurtos, lesiones personales y extorsiones, tras las intervenciones en esta zona de la ciudad.
El general Carlos Oviedo, comandante de la Región 4 de Policía, señaló que la disminución corresponde a los delitos priorizados en el área intervenida. Las acciones combinan operativos de la Fuerza Pública con intervenciones de la Alcaldía para recuperar espacios públicos y atender a población vulnerable.
Esta fase da continuidad a la Operación Iron, la primera etapa de la estrategia de seguridad en centro de Cali, que dejó 83 capturas y siete bandas criminales desarticuladas, según el balance de la Policía. Ahora, con la Operación Cristo Rey, las autoridades mantienen las intervenciones en el centro de la ciudad y Ciudad Paraíso.
El alcalde Alejandro Eder señaló que los delitos de alto impacto disminuyeron en los sectores bajo la jurisdicción de las estaciones de Policía Fray Damián y Junín, según el balance presentado.
La intervención en el centro incluye operativos contra estructuras delincuenciales, controles a establecimientos y actividades económicas, incautación de armas blancas y retiro de máquinas tragamonedas. También contempla recuperación de espacios públicos, mejoramiento del alumbrado y atención a habitantes de calle y niños en situación de vulnerabilidad.
Eder afirmó que la estrategia tendrá nuevas fases en otros sectores de Cali y sostuvo que las intervenciones se concentrarán en los lugares donde se encuentren las estructuras criminales.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...