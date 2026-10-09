Gobernadora del Valle pidió abrir debate sobre necesidades del Distrito de Buenaventura y su gente

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, recordó que no hay profundización del canal de acceso, el acueducto es deficiente, la doble calzada apenas se está terminando.

Abrir un debate urgente sobre las necesidades del Distrito, su puerto y, principalmente, su gente, tras el decreto de la Alcaldía de Buenaventura que impondría una nueva carga tarifaria al transporte de carga y a las operaciones del principal puerto del Pacífico colombiano, propuso la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Frente al decreto, señaló que se tiene que consensuar y dialogar con los gremios.

“¿Cómo nos va a afectar, cómo podemos apoyar? El decreto en este momento creo que tiene muchos problemas porque eso aumenta los costos y disminuye la competitividad”, recalcó la mandataria.

Dilina Francisca Toro hizo un llamado a estructurar soluciones integrales que beneficien a Buenaventura y los bonaverenses.

“No solamente construimos para los puertos, sino también para la comunidad, para la sociedad, para mejorar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente”, concluyó.