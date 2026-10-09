En Cali jóvenes golpearon a conductor del MIO tras intentar colgarse del bus; hay un capturado

Un conductor del MIO fue agredido con piedras por un grupo de jóvenes y un adulto, luego de reclamarles por subirse al techo del bus que conducía en el nororiente de Cali. El trabajador sufrió una herida en la cabeza que requirió sutura y, por estos hechos, la Policía capturó a uno de los presuntos agresores.

De acuerdo con Metro Cali, el hecho ocurrió en la tarde del jueves 8 de octubre, cerca de la estación Jorge Eliécer Gaitán, frente al centro comercial Metro La 70, cuando el bus de la ruta T12 se aproximaba al sector.

Según el reporte de Operaciones del sistema, varias personas que minutos antes habrían intentado evadir el pago del pasaje en diferentes estaciones se colgaron de la parte trasera del vehículo y posteriormente subieron al techo.

Al percatarse de la situación, el conductor detuvo el bus y les pidió que descendieran por el riesgo que representaba esta conducta. Sin embargo, el grupo lo habría rodeado y atacado con piedras. Una de ellas lo golpeó en la cabeza y le causó una lesión que requirió atención médica.

Tras la agresión, una patrulla de la Policía intervino en el sector y capturó a uno de los presuntos responsables por el delito de lesiones personales, mientras los menores de edad que estarían involucrados huyeron del lugar.

El conductor, vinculado al concesionario Blanco y Negro Masivo, fue trasladado a la Clínica Imbanaco, donde recibió atención médica. Metro Cali confirmó que se encuentra fuera de peligro y señaló que el trabajador interpuso una denuncia penal contra el adulto capturado.

Tito Fernando Garzón Benavides, jefe de la Oficina de Control de la Operación de Metro Cali, rechazó la agresión y señaló que el operador buscaba evitar una situación que ponía en riesgo la vida de quienes viajaban sobre el techo del bus.

La entidad también advirtió que este tipo de comportamientos ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, los usuarios y la operación del sistema de transporte masivo.