Alerta por terrorismo: autoridades refuerzan llamado a denunciar en Valle del Cauca, Cauca y Nariño

Tras atentados terroristas y acciones frustradas, las autoridades refuerzan el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad. En Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el Ejército Nacional intensifica la difusión de la línea 107 contra el terrorismo, como parte de las estrategias de prevención y seguridad en la región.

La campaña se desarrolla durante el último trimestre del año, cuando aumenta la movilidad por las carreteras debido al receso estudiantil, las vacaciones y las festividades de fin de año. Uno de los principales corredores priorizados es la vía Panamericana, donde se instalarán vallas, pendones y pasacalles para dar a conocer este canal de comunicación con el Ejército.

Las autoridades buscan que viajeros, transportadores, comerciantes y habitantes de estos departamentos reporten oportunamente cualquier hecho o movimiento sospechoso que pueda estar relacionado con la preparación de acciones terroristas. La información ciudadana puede contribuir a anticipar amenazas y facilitar la respuesta de la fuerza pública.

La estrategia también contempla la difusión de carteles de «Se Busca», con los rostros de integrantes de grupos armados requeridos por las autoridades y las recompensas ofrecidas por información que permita ubicarlos y avanzar en su judicialización.

Estas acciones hacen parte de las medidas de prevención que se mantendrán durante los próximos meses en corredores viales y distintos sectores del suroccidente colombiano, con énfasis en la temporada vacacional y las festividades de fin de año.