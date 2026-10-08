‘Santa Marta te llama’ busca recuperar turistas durante la semana de receso

Santa Marta

Tras las afectaciones que dejó la reciente situación de orden público tras el paro armado en las reservas, cancelaciones y actividad de restaurantes, hoteles, hostales y otros negocios relacionados con el turismo, Santa Marta puso en marcha una estrategia de promoción para recuperar la confianza de los viajeros de cara a la semana de receso escolar.

José Domingo ‘Chelito’ Dávila, director del Instituto Distrital de Turismo, Indetur, explicó que, ante la preocupación de los empresarios y gremios por el impacto que podría tener la situación de seguridad en esta temporada, se gestionó ante el Gobierno Nacional una campaña de promoción de la ciudad. Así nació ‘Santa Marta te llama’, iniciativa en la que participan el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, Fontur, Impulsa, la Alcaldía de Santa Marta y los gremios y empresarios del sector.

“Nosotros hicimos el llamado al Gobierno Nacional, tuvimos una reunión con el viceministro de turismo, junto con gremios, empresarios, autoridades, se creó la campaña “Santa Marta te llama”, una campaña que producida junto a Procolombia, viceministerio de Industria y Comercio, Impulsa, Fontur y la alcaldía de Santa Marta, todos los gremios de la ciudad, y los empresarios”, dijo José Domingo ‘Chelito’ Dávila, dire ctor del Instituto Distrital de Turismo, Indetur.

Según cifras de Cotelco, para el sábado 3 de octubre, el 78,6 % de los hoteles que respondieron el sondeo prevé una ocupación inferior al 50 %, reflejando que las mayores expectativas de llegada de visitantes se concentran hacia los días posteriores de la semana.