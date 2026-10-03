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03 oct 2026 Actualizado 23:43

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Santa Marta

Lideran estrategia  para posicionar a Santa Marta como principal destino en estas vacaciones

A la campaña se suman la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y los gremios del sector turístico y empresarial.

Santa Marta. Foto: Getty Images.

Santa Marta. Foto: Getty Images. / Javier Ghersi

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo, Fontur y ProColombia, lidera una estrategia de promoción turística para posicionar a Santa Marta y el Magdalena como destinos de interés nacional.

A la campaña se suman la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y los gremios del sector turístico y empresarial, para fortalecer la promoción del destino e incentivar la llegada de visitantes durante la semana de receso escolar.

Según cifras de Cotelco, de acuerdo con las respuestas recibidas, para el inicio de este periodo las proyecciones de ocupación se mantienen moderadas. Para el sábado 3 de octubre, el 78,6 % de los hoteles que respondieron el sondeo prevé una ocupación inferior al 50 %, reflejando que las mayores expectativas de llegada de visitantes se concentran hacia los días posteriores de la semana.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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