La Institución Universitaria de Santa Marta abre inscripciones para sus 11 carreras profesionales

Santa Marta

La USM abre un nuevo periodo de inscripciones para quienes quieran iniciar su formación profesional. El proceso estará habilitado desde este 8 de octubre de 2026 hasta el 5 de enero de 2027 y los aspirantes podrán realizar su inscripción directamente a través de la página web institucional: usm.edu.co

Hoy, la Universidad cuenta con cuatro sedes distribuidas en la zona urbana y rural de Santa Marta: INEM Simón Bolívar y Pescaíto, en la zona urbana, y Minca y Buritaca, en la zona rural. Esta presencia permite que la educación superior pública llegue a diferentes comunidades y territorios, ampliando las posibilidades de acceso a la formación profesional.

Programas académicos

Esta expansión territorial se acompaña de una oferta de 11 carreras profesionales totalmente gratuitas, en áreas relacionadas con sectores estratégicos para el desarrollo de la ciudad y el departamento. Los interesados podrán elegir entre los siguientes programas profesionales:

1. Arquitectura

2. Diseño de Modas

3. Gastronomía

4. Ingeniería Agrícola

5. Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

6. Ingeniería del Agua y Desarrollo Sostenible

7. Ingeniería Eléctrica

8. Ingeniería Topográfica y Geomática

9. Operaciones Logísticas

10. Marketing Digital

11. Turismo Cultural y de Naturaleza

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Todos los programas son gratuitos, ampliando las posibilidades de acceso de los jóvenes que buscan iniciar una carrera profesional sin tener que salir de su territorio