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08 oct 2026 Actualizado 11:51

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Santa Marta

Santa Marta se ubicó como la ciudad con la menor variación mensual de precios del país

En la ciudad, la variación fue de 0,03 %, es decir, 0,34 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del promedio nacional.

Santa Marta, Magdalena. Foto: Getty Images

Santa Marta, Magdalena. Foto: Getty Images / Mindful Media

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De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,37 % a nivel nacional durante septiembre de 2026.

En Santa Marta, la variación fue de 0,03 %, es decir, 0,34 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del promedio nacional, el Distrito se ubicó como la ciudad con menor variación mensual de precios entre las 23 principales capitales del país.

De las doce divisiones de bienes y servicios analizadas para el Distrito y las que más incidieron en la variación del IPC para el último mes, ubicándose por encima del promedio local (0,03 %) fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,58%), salud (0,47%), bienes y servicios directos (0,43%), bebidas alcohólicas y tabaco (0,38%), prendas de vestir y calzado (0,31%).

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En lo corrido de 2026, el IPC total nacional registró una variación de 5,74 %, mientras que Santa Marta alcanzó una variación de 6,11 %, ubicándose 0,37 puntos porcentuales (p.p.) por encima del promedio nacional.

Finalmente, desde el programa Santa Marta Cómo Vamos se continuará realizando seguimiento permanente a los principales indicadores del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reiterando la importancia de implementar, desde el ámbito nacional, medidas orientadas a la estabilidad de precios.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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