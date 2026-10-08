El festival Estéreo Picnic anunció su cartel oficial para 2027: ¿Quiénes son los artistas?

Este jueves, el festival Estéreo Picnic anunció su cartel oficial para la edición de 2027.

¿Quiénes son las cabezas de cartel?

Entre las cabezas de cartel se encuentran el rapero estadounidense Travis Scott, la cantautora británica Charli XCX y el DJ francés David Guetta.

¿Quiénes más estarán?

Además de ellos, estarán la estrella del género urbano Arcángel, la agrupación de heavy metal Avenged Sevenfold y los estadounidenses de The Neighborhood.

Lea también: Tras su retiro de las giras, Aerosmith anunció que regresará a los escenarios. ¿Volverán a Colombia?

¿Cuál es la cuota latina?

Como parte de la cuota latina y tras dos exitosos conciertos a principios de 2026, los venezolanos de Rawayana y el argentino Milo J regresan para presentarse en el festival.

Música electrónica

Una de las agrupaciones más esperadas de esta nueva edición es la banda británica de música electrónica The Prodigy.

Dentro de este género también estarán grandes figuras de los últimos años como Amelie Lens, Nina Kraviz y Four Tet.

El indie

El indie estará representado por los estadounidenses de Cage the Elephant, los irlandeses de Fontaines D.C. y los ingleses de Kasabian.

Le puede interesar: Murió Piero, cantante de ‘Mi Viejo’ y ‘Llegando, Llegaste’, a los 81 años

El rock

El fenómeno experimental de rock canadiense Angine de Poitrine llegará por primera vez a nuestro país.

Pop

También estarán las figuras del R&B, soul y pop británico, RAYE y Lola Young.

¿Cuándo y dónde se realizará la decimosexta edición del festival?

La decimoprimera edición del festival se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo de 2027 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.